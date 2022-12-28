السعودية اليوم / سموُّ الأمير سعود بن خالد الفيصل يشهدُ تتويجَ مركز الخدمات الحكومية الشامل في إمارة منطقة المدينة المنورة بشهادة الجودة "حيَّاك"



المدينة المنورة 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

استقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، معالي محافظ الهيئة

وخلال اللقاء، شهد سموُّ نائبِ أمير المنطقة، تسلُّمَ أمل بنت عبدالرحمن عسيري، وبدر بن غالب المحمدي، شهادة الجودة "حياك" نيابة عن منسوبي مركز الخدمات الحكومية الشامل في إمارة المدينة المنورة.

وثمَّن سموُّه جهود فريق العمل ودور المركز الشامل (رجال – نساء) في تطبيق معايير الجودة وتجويد منظومة خدمات مستفيدي الإمارة، مقدماً شكرَه لهيئة المواصفات السعودية على مبادراتها وأنشطها التي تهدف إلى الارتقاء بسلامة وجودة المنتجات والخدمات بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

من جهته، هنَّأ محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إمارة منطقة المدينة المنورة، بمناسبة تحقيق هذه الشهادة التي تُعنى بتطوير مراكز خدمة العملاء في جميع المنظمات الحكومية والخاصة وغير الربحية وتغطي الخدمات المباشرة المقدمة للمستفيدين، مقدماً شكرَه وتقديرَه لسموِّ أمير المنطقة وسموِّ نائبه على دعم وتمكين برامج الجودة التي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.

يُذكر أن مركز الخدمات الحكومية الشامل في الإمارة تأسس في العام 1440هـ إنفاذاً لتوجيه صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المنورة، بهدف تعزيز الاستفادة من منظومة الخدمات التي تقدمها إمارة المنطقة للمستفيدين والمستفيدات؛ليكون المركز واحداً ضمن المراكز الحكومية الشاملة الواقعة في الطريق الدائري الثاني والآخر في حي العزيزية الذي دُشّن مؤخراً لخدمة سكان الأحياء الواقعة غرب المدينة،بالإضافة إلى فرع المركز في محافظة ينبع الذي يأتي ضمن خطط التوسُّع في خدمات المراكز الشاملة،وامتداداً لنجاح تجربتها على مستوى المنطقة.

// انتهى //

21:13ت م

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المدينة المنورة 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واساستقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، وعدداً من منسوبي الهيئة، وذلك بمناسبة تحقيق إمارة المنطقة شهادة الجودة السعودية لمراكز خدمات المستفيدين "حياك".وخلال اللقاء، شهد سموُّ نائبِ أمير المنطقة، تسلُّمَ أمل بنت عبدالرحمن عسيري، وبدر بن غالب المحمدي، شهادة الجودة "حياك" نيابة عن منسوبي مركز الخدمات الحكومية الشامل في إمارة المدينة المنورة.وثمَّن سموُّه جهود فريق العمل ودور المركز الشامل (رجال – نساء) في تطبيق معايير الجودة وتجويد منظومة خدمات مستفيدي الإمارة، مقدماً شكرَه لهيئة المواصفات السعودية على مبادراتها وأنشطها التي تهدف إلى الارتقاء بسلامة وجودة المنتجات والخدمات بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.من جهته، هنَّأ محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إمارة منطقة المدينة المنورة، بمناسبة تحقيق هذه الشهادة التي تُعنى بتطوير مراكز خدمة العملاء في جميع المنظمات الحكومية والخاصة وغير الربحية وتغطي الخدمات المباشرة المقدمة للمستفيدين، مقدماً شكرَه وتقديرَه لسموِّ أمير المنطقة وسموِّ نائبه على دعم وتمكين برامج الجودة التي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.يُذكر أن مركز الخدمات الحكومية الشامل في الإمارة تأسس في العام 1440هـ إنفاذاً لتوجيه صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المنورة، بهدف تعزيز الاستفادة من منظومة الخدمات التي تقدمها إمارة المنطقة للمستفيدين والمستفيدات؛ليكون المركز واحداً ضمن المراكز الحكومية الشاملة الواقعة في الطريق الدائري الثاني والآخر في حي العزيزية الذي دُشّن مؤخراً لخدمة سكان الأحياء الواقعة غرب المدينة،بالإضافة إلى فرع المركز في محافظة ينبع الذي يأتي ضمن خطط التوسُّع في خدمات المراكز الشاملة،وامتداداً لنجاح تجربتها على مستوى المنطقة.// انتهى //21:13ت م0181

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