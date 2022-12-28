السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية يبحثان علاقات التعاون الدفاعي والعسكري



الرياض 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

بحث معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي مع معالي رئيس أركان حرب القوات المسلحة في جمهورية مصر العربية الفريق أسامة عسكر، علاقات التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين الشقيقين.

واستعرض الجانبان خلال جلسة المباحثات التي عُقدت اليوم في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة في الرياض، العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، لا سيما في مجال التعاون الدفاعي والعسكري وسبل تعزيزه، كما بحث الجانبان، عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة ، قد استقبل اليوم رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وأقيمت مراسم استقبال رسمية لمعاليه.

حضر المباحثات ومراسم الاستقبال، عدد من قادة وضباط القوات المسلحة

// انتهى //

19:46ت م

0173



الرياض 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسبحث معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي مع معالي رئيس أركان حرب القوات المسلحة في جمهورية مصر العربية الفريق أسامة عسكر، علاقات التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين الشقيقين.واستعرض الجانبان خلال جلسة المباحثات التي عُقدت اليوم في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة في الرياض، العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، لا سيما في مجال التعاون الدفاعي والعسكري وسبل تعزيزه، كما بحث الجانبان، عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وكان رئيس هيئة الأركان العامة ، قد استقبل اليوم رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وأقيمت مراسم استقبال رسمية لمعاليه.حضر المباحثات ومراسم الاستقبال، عدد من قادة وضباط القوات المسلحة السعودية والمصرية.// انتهى //19:46ت م0173

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