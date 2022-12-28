السعودية اليوم / مصرع وجرح العشرات في حادث سير بالسودان



الخرطوم 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

أعلنت الشرطة السودانية اليوم مصرع 16 شخصاً وإصابة 19 آخرين، إثر حادث مروري مروع، بالقرب من مدينة أم درمان شمال غربيِّ العاصمة السودانية.

وقال بيان للشرطة إن الحادث وقع نتيجة انحراف حافلة عن مسارها لتصطدم بشاحنة (قلاب) كانت تقف خارج الطريق.

وأُسعف المصابون طبقاً للبيان إلى مشافي أم درمان، فيما نقلت الجثامين إلى المشرحة.

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19:45ت م

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