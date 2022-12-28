السعودية اليوم / البيئة والمياه والزراعة بالحدود الشمالية تنفذ جولات تفقدية على سدود المنطقة



عرعر03 جمادى الآخرة,1444 هـ الموافق 27 ديسمبر,2022 م واس

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالحدود الشمالية جولات تفقدية على بعض السدود بالمنطقة شملت سدّ الغرابة وسدّ الشّاظي، بهدف التأكد من جاهزيتها والمحافظة على الموارد المائية والممتلكات من السيول وتقليل مخاطرها.

وأكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية المهندس إبراهيم الشويمان، أن هذه الزيارة تأتي امتدادًا للزيارات المنظمة لمتابعة المشاريع بالمنطقة وتذليل أي معوقات أو صعوبات.

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19:32ت م

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