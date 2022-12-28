السعودية اليوم / عرعر تسجل أعلى كمية هطول أمطار في منطقة الحدود الشمالية



عرعر03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر2022 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على منطقة الحدود الشمالية خلال 24 ساعة الماضية، وحسب التقارير الواردة من المراصد والمحطات التابعة للمركز.

وتم تسجيل أعلى كمية هطول أمطار في مطار عرعر حيث بلغت 9 ملم يليه مطار طريف 5 ملم ومطار رفحاء 3 ملم .

// انتهى //

19:31ت م

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