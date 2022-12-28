شكرا لقرائتكم أسباب وراء تورط بعض الموظفين في قضايا الفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - علق المستشار القانوني د. عبدالعزيز الشبرمي، على أسباب زيادة جرائم الفساد، مشيرًا إلى أن الفزعة ومساعدة المعارف وراء زيادة تلك الجرائم.

وقال الشبرمي، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: إن أول أسباب تورط الموظف العام في قضايا الفساد هو ضعف الوازع الديني، مضيفًا أن الشريعة الإسلامية تحرم الرشوة، فضلًا عن الجهل بخطورة جريمة الفساد، والرغبة في الثراء السريع.

أسباب انتشار جرائم الفساد

وتابع: من أسباب انتشار جرائم الفساد أيضًا الجهل بالأفعال التي لم تكن مجرمة من قبل مثل استغلال النفوذ والوسائط واستغلال العلاقات ومساعدة الأقارب على حساب الآخرين، أو استخدام سيارات الدولة لأغراض شخصية.