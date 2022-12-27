شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. مهاجم النصر يُهدد بفسخ عقده بسبب تأخر المستحقات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية، مفاجأة من العيار الثقيل حول اقتراب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من فسخ عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير، إلى أن البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي انضم إلى النصر، في صيف 2021، قادمًا من صفوف جوانجزو إيفرجراند الصيني، يرغب في فسخ عقده بسبب عدم الحصول على مستحقاته.

وأعلن الإعلامي الرياضي جريان العضياني، في خبر عاجل، إبلاغ تاليسكا، إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، بفسخ عقده.

وكشف العضياني عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن قرار النجم البرازيلي؛ يأتي بسبب عدم استلامه رواتبه، لمدة 3 أشهر.

وأشار، إلى امتلاك أندرسون تاليسكا، عرضين من تركيا وقطر؛ حيث من المتوقع أن ينتقل إلى أحدهما، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2023.

ويتصدر تاليسكا، جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم، برصيد 9 أهداف؛ بعد مرور 10 جولات من عمر المسابقة.