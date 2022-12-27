شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ثلاثي الهلال بعد مواجهة النصر في ديربي الرياض والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استأنف فريق الهلال عصر اليوم الثلاثاء تدريباته الجماعية، وذلك بعد تعادله مع النصر مساء أمس في إطار الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية واللياقة، واشتملت على تدريبات استرجاعية للمشاركين في لقاء أمس، ومناورة فنية وتطبيقات تكتيكية لبقية اللاعبين.

وتواجد كل من عبد الله المعيوف ومحمد البريك وأندريه كاريلو في عيادة مستشفى المملكة في مقر النادي، وذلك نظرا لتعرضهم لإصابات في لقاء أمس.

ويواصل الفريق عصر غد الأربعاء تدريباته الاعتيادية في مقر النادي، استعدادًا للمرحلة المقبلة من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.

من ناحية أخرى كشف الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، مدى إصابة البيروفي أندريه كاريلو نجم الفريق التي تعرض لها أمام النصر، في ديربي الرياض.

وكان البيروفي أندريه كاريلو لاعب الزعيم، تعرض للإصابة خلال مواجهة العالمي، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وحسم التعادل الايجابي بهدفين لكل فريق نتيجة لقاء الديربي بين الهلال والنصر في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات قمة الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

وتحدث المدير الفني لنادي الهلال، المدرب الأرجنتيني رامون دياز مدى إصابة محترف الفريق، البيروفي أندريه كاريلو عقب مواجهة النصر، في ديربي الرياض.

وقال مدرب الهلال عقب المباراة: "إصابة أندريه كاريلو عبارة عن التواء بسيط في مفصل القدم، وسوف يتم خضوعه للفحص من أجل تحديد حجم الإصابة".