شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط تصدم النصر بعد شكوى الاتحاد بسبب حمدالله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قررت لجنة الانضباط والأخلاق، بالاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض شكوى نادي ‎الاتحاد ضد نادي ‎النصر لقيام الأخير بنشر بيان تضمن اتهامات لمسؤولي الاتحاد.

وأكد بيان لجنة الانضباط والأخلاق، أن نادي الاتحاد قام بتقديم شكوى ضد نادي النصر لقيامه بنشر بيان رسمي في تاريخ 17-04-2022، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تضمن اتهامات بشكل واضح وصريح ضد منسوبي نادي الاتحاد، المدير التنفيذي لكرة القدم، حامد البلوي، واللاعب عبدالرزاق حمدالله لاعب الفريق الحالي.

وأضاف: "بعد استكمال نادي الاتحاد للإجراءات الشكلية قامت اللجنة بمخاطبة نادي النصر للرد على ما ورد في الشكوى المقدمة من نادي الاتحاد، ومخاطبة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم للإفادة حيال وجود قضية منظورة من عدمه".

وتابع: "أفادت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بوجود قضية منظورة، وبعد تبادل المذكرات بين الأطراف قررت اللجنة وقف النظر في الشكوى لحين صدور قرار نهائي بشأنها. وفي تاريخ 02-08-2022م صدر قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين رقم (23) بشأن القضية المشار إليها".

واختتم: "وفي تاريخ 05-12-2022 قام نادي الاتحاد بإشعار اللجنة بصدور حكم نهائي من مركز التحكيم الرياضي السعودي رقم (59-2022) وتاريخ 17-11-2022م، عليه قررت اللجنة استكمال النظر في الشكوى".