إحكام تدعو للاطلاع على إعلانات طلبات التملك والاعتراض خلال 30 يوما

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الثلج يكسو جبال اللوز بتبوك ويجذب الأهالي والزوار
تمر منطقة تبوك بموجة قطبية أدت لتساقط الثلوج فجر اليوم الثلاثاء، على معظم جبال مركز اللوز في مشهد خلاب. وشكلت المناطق التي تساقطت...
تأخير بداية الدراسة ليومي الأربعاء والخميس في حائل
أعلنت إدارة تعليم حائل اليوم تأخير بداية الدراسة، وذلك ابتداء من يوم غد الأربعاء والخميس لما تشهده المنطقة من موجة باردة، حيث يبدأ...
الطلبات غير المسددة في إحكام ستُلغى تلقائيا الخميس المقبل
دعت منصة "إحكام"، التابعة لهيئة عقارات الدولة، أصحاب الطلبات غير المسددة بالمسارعة للسداد قبل إغلاق الموعد المحدد يوم الأربعاء...
الشورى يعدل نظام المقيّمين المعتمدين
عقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس...
الموارد البشرية: يناير المقبل موعد التقييم الذاتي السنوي للمنشآت
شدّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية "التقييم الذاتي" للمنشأة بشكل سنوي خلال شهر يناير من كل عام، لما له من دور...
ما هي المنشآت التي تطبق عليها أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية
أوضحت وزارة الداخلية، نطاق تطبيق أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية، التي تطبق على المستودعات التجارية والمؤسسات المالية...
مجلس الوزراء يوافق على نظام إمدادات الطاقة
رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة...
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