الارشيف / اخبار السعوديه

إحكام تدعو للاطلاع على إعلانات طلبات التملك والاعتراض خلال 30 يوما

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الثلج يكسو جبال اللوز بتبوك ويجذب الأهالي والزوار

تمر منطقة تبوك بموجة قطبية أدت لتساقط الثلوج فجر اليوم الثلاثاء، على معظم جبال مركز اللوز في مشهد خلاب. وشكلت المناطق التي تساقطت...

06ccf6c9b5.jpgتبوك دوت الخليج
aa22ab0bec.jpg03 جمادى الآخرة 1444 هـ

تأخير بداية الدراسة ليومي الأربعاء والخميس في حائل

أعلنت إدارة تعليم حائل اليوم تأخير بداية الدراسة، وذلك ابتداء من يوم غد الأربعاء والخميس لما تشهده المنطقة من موجة باردة، حيث يبدأ...

icon-byline.pngحائل: دوت الخليج
icon-clock.png03 جمادى الآخرة 1444 هـ

الطلبات غير المسددة في إحكام ستُلغى تلقائيا الخميس المقبل

دعت منصة "إحكام"، التابعة لهيئة عقارات الدولة، أصحاب الطلبات غير المسددة بالمسارعة للسداد قبل إغلاق الموعد المحدد يوم الأربعاء...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png03 جمادى الآخرة 1444 هـ

الشورى يعدل نظام المقيّمين المعتمدين

عقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png03 جمادى الآخرة 1444 هـ

الموارد البشرية: يناير المقبل موعد التقييم الذاتي السنوي للمنشآت

شدّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية "التقييم الذاتي" للمنشأة بشكل سنوي خلال شهر يناير من كل عام، لما له من دور...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png03 جمادى الآخرة 1444 هـ

ما هي المنشآت التي تطبق عليها أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية

أوضحت وزارة الداخلية، نطاق تطبيق أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية، التي تطبق على المستودعات التجارية والمؤسسات المالية...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png03 جمادى الآخرة 1444 هـ

مجلس الوزراء يوافق على نظام إمدادات الطاقة

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png03 جمادى الآخرة 1444 هـ

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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