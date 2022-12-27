إحكام تدعو للاطلاع على إعلانات طلبات التملك والاعتراض خلال 30 يوما

الثلج يكسو جبال اللوز بتبوك ويجذب الأهالي والزوار تمر منطقة تبوك بموجة قطبية أدت لتساقط الثلوج فجر اليوم الثلاثاء، على معظم جبال مركز اللوز في مشهد خلاب. وشكلت المناطق التي تساقطت... تبوك دوت الخليج تبوك دوت الخليج 03 جمادى الآخرة 1444 هـ 03 جمادى الآخرة 1444 هـ تأخير بداية الدراسة ليومي الأربعاء والخميس في حائل أعلنت إدارة تعليم حائل اليوم تأخير بداية الدراسة، وذلك ابتداء من يوم غد الأربعاء والخميس لما تشهده المنطقة من موجة باردة، حيث يبدأ... حائل: دوت الخليج حائل: دوت الخليج 03 جمادى الآخرة 1444 هـ 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الطلبات غير المسددة في إحكام ستُلغى تلقائيا الخميس المقبل دعت منصة "إحكام"، التابعة لهيئة عقارات الدولة، أصحاب الطلبات غير المسددة بالمسارعة للسداد قبل إغلاق الموعد المحدد يوم الأربعاء... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 03 جمادى الآخرة 1444 هـ 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الشورى يعدل نظام المقيّمين المعتمدين عقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 03 جمادى الآخرة 1444 هـ 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموارد البشرية: يناير المقبل موعد التقييم الذاتي السنوي للمنشآت شدّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية "التقييم الذاتي" للمنشأة بشكل سنوي خلال شهر يناير من كل عام، لما له من دور... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 03 جمادى الآخرة 1444 هـ 03 جمادى الآخرة 1444 هـ ما هي المنشآت التي تطبق عليها أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية أوضحت وزارة الداخلية، نطاق تطبيق أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية، التي تطبق على المستودعات التجارية والمؤسسات المالية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 03 جمادى الآخرة 1444 هـ 03 جمادى الآخرة 1444 هـ مجلس الوزراء يوافق على نظام إمدادات الطاقة رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 03 جمادى الآخرة 1444 هـ 03 جمادى الآخرة 1444 هـ

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