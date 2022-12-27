شكرا لقرائتكم خبر عن دياز يكشف حجم إصابة نجم الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مدى إصابة نجم الفريق التي تعرض لها أمام النصر، في ديربي الرياض.

وكان البيروفي أندريه كاريلو لاعب الزعيم، تعرض للإصابة خلال مواجهة العالمي، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وحسم التعادل الايجابي بهدفين لكل فريق نتيجة لقاء الديربي بين الهلال والنصر في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات قمة الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

وتحدث المدير الفني لنادي الهلال، المدرب الأرجنتيني رامون دياز مدى إصابة محترف الفريق، البيروفي أندريه كاريلو عقب مواجهة النصر، في ديربي الرياض.

وقال مدرب الهلال عقب المباراة: "إصابة أندريه كاريلو عبارة عن التواء بسيط في مفصل القدم، وسوف يتم خضوعه للفحص من أجل تحديد حجم الإصابة".