

عمّان 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، في مكتبه، اليوم، وزير الداخلية الأردني الأسبق توفيق الحلالمة.

وجرى خلال اللقاء، تأكيد عمق ومتانة العلاقة بين المملكة والأردن.

// انتهى //

18:16ت م

0157





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السفير السديري يلتقي وزير الداخلية الأردني الأسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.