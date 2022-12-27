السعودية اليوم / نجاح عملية تقديم ذقن مريضة في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف



الطائف 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

أجرى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف عملية جراحية لتقديم وتثبيت ذقن مريضة ثلاثينية، استغرقت قرابة ساعة ونصف.

وكانت المريضة تعاني من تقدّم في الذقن، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل؛ قرر الفريق الطبي إجراء العملية لتقديم الذقن المتراجع ٥-٦ ملم من خلال تثبيته بواسطة شرائح ومسامير تحت التخدير العام، كما بقيت المريضة تحت الملاحظة لعدة ساعات وبعد الاطمئنان عليها واستقرار حالتها وتماثلها للشفاء -ولله الحمد- غادرت المجمع.

// انتهى //

17:54ت م

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