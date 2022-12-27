السعودية اليوم / إيقاف 216 مهاجرًا غير شرعي في تونس



تونس 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

أحبط حرس الحدود البحري التونسي 11 عملية هجرة غير شرعية أوقف على إثرها 216 مهاجرًا غير شرعي من بينهم 127 أجنبيًا.

وذكرت مصادر أمنية تونسية أنه جرى اعتراض المهاجرين في عرض البحر بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق، مشيرة إلى أنه جرى إحالة الموقوفين على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ التدابير القانونية في شأنهم.

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17:38ت م

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