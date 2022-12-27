السعودية اليوم / أمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول على معظم مناطق المملكة



جدة 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد لحالة مطرية تتراوح من متوسطة إلى غزيرة تبدأ مساء الخميس المقبل وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 3 يناير 2023م مصحوبة بتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، مع تدنٍ للرؤية الأفقية ، وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية.

ويتوقع أن يبدأ تأثير الحالة مساء الخميس المقبل وتزداد شدتها الجمعة والسبت بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع جريان السيول على مناطق مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، بحرة، خليص، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان، الخرمة، المويه ورنية)، الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواه، العقيق، بني حسن، الحجرة وغامد الزناد)، عسير (النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، البرك وبيشة).

ويمتد تأثير الحالة المطرية يومي الجمعة والسبت لتشمل مناطق المدينة المنورة (المهد، وادي الفرع)، القصيم (بريدة، عنيزة، الرس ومعظم محافظات المنطقة)، الرياض (الرياض ، الخرج، المزاحمية، القويعية، المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح، الدوادمي، عفيف، الأفلاج، وادي الدواسر وليلى)، في حين يتوقع أن تكون الأمطار (متوسطة في مجملها) على المنطقة الشرقية (الدمام، الظهران، الخبر، بقيق، الأحساء، القطيف)، ولا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة خلال نفس الفترة على أجزاء من منطقتي جازان (جيزان، فرسان، فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر، الشقيق، بيش)، نجران (نجران، حبونا، بدر الجنوب).

كما يستمر هطول الأمطار الرعدية (متوسطة قد تصل إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول) بمشيئة الله من الأحد المقبل إلى الثلاثاء 3 / 1 / 2023م على المناطق المذكورة ويمتد تأثيرها لتشمل مناطق المدينة المنورة (المدينة المنورة، بدر، ينبع، المهد، وادي الفرع، خيبر، العلا والحناكية)، الشرقية (حفر الباطن، الخفجي، النعيرية وقرية العليا)، الحدود الشمالية (رفحاء، عرعر وطريف)، الجوف (سكاكا، دومة الجندل، القريات وطبرجل)، حائل (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة)، تبوك (تبوك، تيماء)

وتشير التوقعات الأولية بمشيئة الله إلى استمرار فرص هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع المقبل، وسيتم التنويه عن ذلك في تقارير إلحاقية.

ودعا المركز لمتابعة موقعه الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة به، لمتابعة المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، وأهاب بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية.

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16:55ت م

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