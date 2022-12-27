شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تسعى إدارة نادي الهلال السعودي، للحفاظ على القوام الأساسي للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل استمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

تفاصيل عرض الهلال الجديد على آل بليهي

وكشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة حول مستقبل اللاعب علي آل بليهي، مدافع فريق الهلال، وموقفه من البقاء أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد الإعلامي الرياضي خالد بن عبد العزيز، على أن إدارة نادي الهلال، اقتربت من إعلان تجديد عقد البليهي، لموسمين مقبلين، براتب 5.5 مليون ريال سنويًا.

وكانت قد شهدت الفترة الماضية حالة من الجدل حول مستقبل البليهي مع الهلال، وسط أنباء رفض البليهي لتجديد عقده الهلال، ووصول عروض من النصر والاتحاد.