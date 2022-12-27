شكرا لقرائتكم جراحة الـ90 دقيقة تعيد ذقن مريضة ثلاثينية لمكانها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أجرى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف عملية جراحية لتقديم وتثبيت ذقن مريضة ثلاثينية، استغرقت قرابة ساعة ونصف.

وكانت المريضة تعاني من تقدّم في الذقن، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل؛ قرر الفريق الطبي إجراء العملية لتقديم الذقن المتراجع ٥-٦ ملم من خلال تثبيته بواسطة شرائح ومسامير تحت التخدير العام، كما بقيت المريضة تحت الملاحظة لعدة ساعات وبعد الاطمئنان عليها واستقرار حالتها وتماثلها للشفاء -ولله الحمد- غادرت المجمع.