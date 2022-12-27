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مناطيد العلا .. مغامرة تعانق السحاب

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الرياض - محمد الوسيري - تمثل فعالية المناطيد واحدة من أجمل التجارب ضمن مهرجان “لحظات العلا”، التي تتيح للزوار مشاهدة المعالم الأثرية والتراث الطبيعي للعلا وواحة خيبر.

لحظات العلا

ويواصل مهرجان “لحظات العلا” عروضه من خلال إطلاق أحد أكبر عروض المناطيد التي أتاحت دخول العلا موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية لأكبر عرض ليلي للمناطيد في العالم.
وشهد مهرجان هذا العام تفعيل المزيد من الفعاليات الجديدة والمتنوعة في العلا، إضافة إلى تفعيل واحة خيبر، كوجهة جديدة لعشاق المناطيد، وذلك ضمن خطة التنمية المستدامة للحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي وربط واحات الممالك العربية القديمة في العلا وخيبر وتيماء كأكبر متحف حي مفتوح في شمال غرب المملكة.

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موقع الحِجر الأثري

وتحلق عشرات المناطيد في سماء العلا فوق الحِجر، أول موقع يدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو في المملكة العربية ، مع مجموعة من المغامرات المشوّقة والفعاليات الترفيهية.

مناطيد العلا

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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