شكرا لقرائتكم خريطة الأمطار الغزيرة المتوقعة على معظم المناطق بدءًا من الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبه المركز الوطني للأرصاد لحالة مطرية تتراوح من متوسطة إلى غزيرة تبدأ مساء الخميس المقبل وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 3 يناير 2023م، مصحوبة بتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، مع تدنٍ للرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية.

تفاصيل الحالة المطرية

وقال المركز الوطني للأرصاد في إنفوجراف صادر عنه، إنه من المتوقع أن يبدأ تأثير الحالة مساء الخميس المقبل وتزداد شدتها الجمعة والسبت، وذلك بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع جريان السيول على مناطق مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، بحرة، خليص، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان، الخرمة، المويه ورنية)، الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواه، العقيق، بني حسن، الحجرة وغامد الزناد)، وعسير (النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، البرك وبيشة).

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ويمتد تأثير الحالة المطرية يومي الجمعة والسبت لتشمل مناطق المدينة المنورة (المهد، وادي الفرع)، القصيم (بريدة، عنيزة، الرس ومعظم محافظات المنطقة)، الرياض (الرياض ، الخرج، المزاحمية، القويعية، المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح، الدوادمي، عفيف، الأفلاج، وادي الدواسر وليلى).

في حين يتوقع أن تكون الأمطار (متوسطة في مجملها) على المنطقة الشرقية (الدمام، الظهران، الخبر، بقيق، الأحساء، القطيف)، ولا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة خلال نفس الفترة على أجزاء من منطقتي جازان (جيزان، فرسان، فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر، الشقيق، بيش)، نجران (نجران، حبونا، بدر الجنوب).

مناطق مشمولة

كما يستمر هطول الأمطار الرعدية (متوسطة قد تصل إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول) من الأحد المقبل إلى الثلاثاء 3 / 1 / 2023م على المناطق المذكورة ويمتد تأثيرها لتشمل مناطق المدينة المنورة (المدينة المنورة، بدر، ينبع، المهد، وادي الفرع، خيبر، العلا والحناكية)، الشرقية (حفر الباطن، الخفجي، النعيرية وقرية العليا)، الحدود الشمالية (رفحاء، عرعر وطريف)، الجوف (سكاكا، دومة الجندل، القريات وطبرجل)، حائل (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة)، تبوك (تبوك، تيماء).

ولفت المركز في الإنفوجراف إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار فرص هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع، وسيتم التنويه عن ذلك في تقارير إلحاقية.

ودعا المركز لمتابعة موقعه الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة به، لمتابعة المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، وأهاب بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها.

ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك (علقان، الظهر، جبل اللوز) كذلك على الأطراف الشمالية من المملكة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.