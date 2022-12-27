شكرا لقرائتكم أمير تبوك يرعى انطلاق النسخة الرابعة من جولة مسك غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، غدًا الأربعاء، انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من جولة العروض التعريفية لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، التي تُقام على مدى يومين بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك، وذلك في إطار “احتفالية ذكرى مرور 10 سنوات” على تأسيس مؤسسة مسك.

دعم الشباب

وتأتي فعالية “جولة مسك” في نسختها الرابعة لتُكمل سلسلة برامجها للعام الجاري 2022م، وتصل إلى الشباب السعودي الطموح في أرجاء المملكة، من أجل دعمه وتمكينه من المشاركة في برامج ومبادرات المؤسسة.

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وستتضمن “جولة مسك” مجموعة من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، حيث ستُقام على “مسرح الجولة” 10 جلسات حوارية بمشاركة أكثر من 21 متحدثًا من القادة والرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال يقدمون للزوار تجاربهم وخبراتهم من خلال التطرق إلى موضوعات دعم رواد الأعمال وبناء القادة وتمكين الطاقات الشبابية في مسيرتهم المهنية وتمكين القطاع غير الربحي وتنمية المجتمع.

صورة للمؤسسة

وستقدم الجولة من خلال المعرض المصاحب، صورة متكاملة لماضي وحاضر ومستقبل المؤسسة، وكذلك التعريف بمسارات مسك الأربعة: مسك القادة ومسك الريادة ومسك المهارات ومسك للمجتمع، وبالفرص التي توفرها المسارات للشباب الطموح. إضافة إلى إقامة 10 ورش عمل تدريبية تخصصية في مجالات متنوعة تمس اهتمامات الشباب. ويمكن التسجيل للحضور والمشاركة في الجولة من خلال الرابط: (هنا).

مؤسسة مسك

جدير بالذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” بدأت رحلتها في عام 2011 بهدف خلق الفرص للشباب وتوظيف طاقاتهم بالشكل الأمثل وإتاحة المجال لهم وتقديم الدعم اللازم لبناء المبادرات والبرامج الشبابية؛ لتصل المؤسسة إلى واقع جديد من التمكين، تعمل خلاله مع الجهات والشركات التابعة لها في تعظيم الأثر عبر توفير وصناعة الفرص للأفراد ونقل الخبرات لمؤسسات القطاع غير الربحي في المملكة.