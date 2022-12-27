الطلبات غير المسددة في إحكام ستُلغى تلقائيا الخميس المقبل

دعت منصة "إحكام"، التابعة لهيئة عقارات الدولة، أصحاب الطلبات غير المسددة بالمسارعة للسداد قبل إغلاق الموعد المحدد يوم الأربعاء القادم 4/ 6/ 1444هــ، وقالت المنصة أنه سيتم إلغاء الطلبات تلقائياً بعد هذا التاريخ.

يذكر أن المتقدمين طالبو المنصة بتمديد فترة السداد لستة أشهر ولكن لم تتم الموافقة على طلبهم.