دعت منصة "إحكام"، التابعة لهيئة عقارات الدولة، أصحاب الطلبات غير المسددة بالمسارعة للسداد قبل إغلاق الموعد المحدد يوم الأربعاء القادم 4/ 6/ 1444هــ، وقالت المنصة أنه سيتم إلغاء الطلبات تلقائياً بعد هذا التاريخ.
يذكر أن المتقدمين طالبو المنصة بتمديد فترة السداد لستة أشهر ولكن لم تتم الموافقة على طلبهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الطلبات غير المسددة في إحكام ستُلغى تلقائيا الخميس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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