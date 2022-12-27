الموارد البشرية: يناير المقبل موعد التقييم الذاتي السنوي للمنشآت

شدّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية "التقييم الذاتي" للمنشأة بشكل سنوي خلال شهر يناير من كل عام، لما له من دور مهم في مساعدة المنشآت على التعرف على امتثالها لأنظمة ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتصحيح الأخطاء ذاتياً، كما أنه متطلّب للاستفادة من خدمات الوزارة الإلكترونية.

وأكدت الوزارة أنه لن يترتب على المنشأة أي غرامات مالية في مرحلة التقييم الذاتي إذا لم تكن النتائج جيدة، حيث إن الهدف من مرحلة التقييم الذاتي أن تتعرّف المنشأة على نسبة امتثالها لأنظمة العمل ثمّ العمل على تصحيح الأخطاء والمخالفات ذاتيا.