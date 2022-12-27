بعد تداول مقطع عن وجود عمارة سكنية مائلة على مبنى آخر بجوارها، وسط المنطقة المركزية في حفاير مكة المكرمة، أكد المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامه زيتوني لـ “دوت الخليج” بأن الأمانة قامت بالوقوف على المبنى. وقامت بالتعاون مع لجنة مكونة من عدة جهات مختصة، الدفاع المدني، وزارة الحج، الجهات الأمنية، وزارة السياحة. وأنه تم الاطلاع على المبنى والكشف عليه، وتمت عملية الإخلاء من كافة السكان احترازيا، ووضع حواجز أمنية حماية للمارة لحين الانتهاء من دراسة وضع المبنى، والاطلاع على التصاريح والتأكد من سلامته للسكن.



كانت هذه تفاصيل خبر 5 جهات للتأكد من سلامة العمارة المائلة في حفاير مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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