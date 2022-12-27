السعودية اليوم / 9 متسابقين في خامس الأشواط التمهيدية لمسابقة الهجيج بمهرجان الإبل



الرياض 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

أقيم اليوم خامس الأشواط التمهيدية لمنافسات سباقات الهجيج بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، والتي تقام تحت شعار "همة طويق" بالصياهد الجنوبية.

وتنافس في الشوط 9 متسابقين في فئة (ج) لألوان "الوصفر والشغل والحبش"، لمسافة 18 كم تأهل منهم 5 مشاركين، وهم الحاصلون على أكبر عدد من النقاط، فيما تتنافس الإبل الحاصلة على مراكز متقدمة في مراحل الأشواط الإقصائية المقبلة، على أن تستكمل الأشواط التمهيدية لبقية الفئات خلال الأيام المقبلة.

وتضمّنت أشواط منافسة الهجيج في النسخة السابعة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 9 أشواط يتأهل من كل شوط 5 مشاركين، وهم الحاصلون على أكبر عدد من النقاط حصدتها لهم إبلهم المشارِكة.

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16:51ت م

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