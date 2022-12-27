

الصياهد 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

حققت فردية الشعل "حاكمة سمارات" لحامد بن سعود بن سمار العتيبي رقمًا قياسيًا بخطفها اللقب السابع في مسابقات الفردي بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 7.

واستعرضت الفردية اليوم أمام لجنة التحكيم النهائي لشوط فردي جل الشعل والجمهور في المدرجات، قبل أن تعلن إدارة المهرجان تتويجها بالمركز الأول.

وجاءت في المركز الثاني الفردية "عرفا الشعل" لمالكها مهنا إبراهيم العنزي، فيما حصل على المركز الثالث المواطن بدر داخل العتيبي بالفردية "سلطانة الشعل"، وحلت في المركز الرابع الفردية "فاطمة" للمواطن مطلق صقر السهلي، وجاء في المركز الخامس الكويتي عبدالله علي الرشيدي بالفردية "حراقة الشعل".

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16:43ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / برقم قياسي في مهرجان الإبل.. الفردية "الحاكمة" الأولى لـ7 أعوام متتالية في شوط الشعل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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