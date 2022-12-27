

جنيف 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

رحبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم، بالجهود الإنسانية التي بذلتها إندونيسيا لإنقاذ أرواح اللاجئين التائهين في البحر، حيث أنقذ الصيادون والسلطات الإندونيسية خلال الأيام القليلة الماضية ما يزيد عن 200 شخص من اللاجئين غالبيتهم من النساء والأطفال، وتم نقلهم إلى بر الأمان على الشواطئ.

وثمنت ممثلة المفوضية في إندونيسيا آن مايمان هذا العمل الإنساني من قبل السلطات والمجتمعات المحلية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تنقذ الأرواح وتنهي معاناة اللاجئين اليائسين.

وحثت المفوضية الدول الأخرى إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية ومساعدة اللاجئين خاصة الدول التي لم تستجب رغم مناشدات المفوضية والنداءات العديدة للمساعدة.

// انتهى //

16:20ت م

0125





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمم المتحدة ترحب بجهود إندونيسيا في إنقاذ اللاجئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.