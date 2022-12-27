

الرياض 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

نظمت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية برنامجًا تدريبيًا حول نظام أسماء النطاقات (DNS)، وتقنية الامتداد الآمن (DNSSEC) بهدف الإسهام في بناء القدرات والمهارات المتخصصة في مجال أسماء النطاقات، وتعزيز جوانب الأمان والموثوقية المتعلقة بها، ورفع نسبة تبنيها في المملكة وفق أبرز المواصفات والمعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية (DGA)، وهيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة الدولية (ICANN).

ويأتي البرنامج ضمن سلسلة برامج متخصصة تقيمها الهيئة، واستفاد منها أكثر من 300 مشارك من جهات حكومية وأكاديمية وشركات متخصصة في تقديم خدمات الإنترنت، وذلك بهدف رفع الوعي في مجال أسماء النطاقات على وجه الخصوص، حيث تُعد المملكة من أولى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تفعيل الامتداد الآمن في مجال أسماء النطاقات وإتاحته للمستخدمين، كما حققت المملكة المركز الأول عالميًا من حيث نسبة الحركة التي تخدم الامتداد الآمن لنظام أسماء النطاقات (DNSSEC).

وتأتي نسخة هذا العام من البرنامج بمشاركة أكثر من 40 متدربًا من منسوبي الجهات الحكومية ووكلاء التسجيل المعتمدين، حيث تدربوا خلال خمسة أيام على أساسيات نظام أسماء النطاقات والتقنيات المتعلقة به، واطلعوا على أبرز مميزات الامتداد الآمن لنظام أسماء النطاقات (DNSSEC) وكيف يسهم في تعزيز حمايتها، بالإضافة إلى كيفية تفعيل النظام وإدارة العمليات المتعلقة به مع تطبيقات عملية، حيث يقدم الامتداد الآمن لنظام أسماء النطاقات (DNSSEC) مجموعة من المواصفات التقنية التي تهدف إلى تأمين وحماية المعلومات التي يقدمها النظام وتسهم في الحد من الهجمات الإلكترونية.

// انتهى //

16:07ت م

0120





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنظم برنامجًا تدريبيًا حول نظام أسماء النطاقات (DNS) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.