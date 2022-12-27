شكرا لقرائتكم صور الغيوم اليوم في سماء الرياض مبهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عانقت الغيوم اليوم المرتفعات في الرياض وفي معظم المناطق السعودية لترسم لوحة مبهجة تشي بأجواء شتوية رائعة خلال الساعات المقبلة.

صور الغيوم اليوم

وقد تبارى المغردون على موقع تويتر في توثيق صور الغيوم اليوم في سماء العاصمة الرياض وغيرها من المدن السعودية وسط توقعات بهطول المزيد من أمطار الخير والبركة.

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وعلق المغردون على الصور بعبارات تثير الإعجاب حيث قالت إحدى المغردات : ” كل اللي أقدر أقوله عنها سُبحان المُصور الذي صوّر جميع الموجودات ورتبها فأعطى كُل شيء منها صورة خاصة وهيئة مُنفردة”. فيما قالت مغردة أخرى “مقدر شكل الغيوم اليوم حلو” فيما قال مغرد ثالث من الرياض :” يا حلو الغيوم اليوم في الرياض “.

توقعات الأرصاد

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك (علقان، الظهر، جبل اللوز)، كذلك على الأطراف الشمالية من المملكة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها، يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.