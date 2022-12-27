شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يحتج على نتيجة مباراته ضد الهلال ويطالب بالثلاث نقاط والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقدم مسئولو نادى النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، باحتجاج رسمي إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل الفوز بالثلاث نقاط الخاصة بمواجهة الهلال التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

أسباب احتجاج النصر على نتيجة مباراته مع الهلال

وأعلنت صحيفة "الرياضية"، طلب النصر في احتجاجه، الحصول على نقاط الديربي "كاملة"؛ بسبب عدم قانونية مشاركة النجم الدولي محمد كنو، مع الهلال.

وكنو أشعل في بداية العام الحالي "2022"، أزمة كبرى بين الناديين؛ حيث وقع للنصر، قبل أن يتراجع، ويجدد عقده مع الزعيم الهلالي.

ومن ناحيتها.. أوقفت غرفة فض المنازعات، وبتأييد من مركز التحكيم الرياضي السعودي، النجم الدولي "4 أشهر"؛ بسبب هذه الواقعة.

ومنذ عودة كنو، إلى مباريات الهلال مجددًا، وجدل كبير في الشارع الرياضي؛ بشأن انتهاء فترة عقوبته رسميًا، أم استمرارها.

نتيجة مباراة الهلال والنصر في ديربي السعودية

والجدير بالذكر أن مباراة الهلال ضد النصر، قد انتهت أحداثها بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.