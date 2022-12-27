شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف موقف مارتينيز من البقاء مع النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم مسئولو نادى النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، موقف النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز، من البقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

مدرب النصر يطالب ببقاء نجم الفريق

وكشفت تقارير صحفية، على أن هناك اتجاه داخل نادي النصر، نحو الإبقاء على الأرجنتيني بيتي مارتينيز، ورفض رحيله في الشتاء المقبل بعد الأداء الذي ظهر به اللاعب أمام الهلال السعودي مساء أمس.

وذكرت شبكة "كورة النصر" أن إدارة النصر أبلغت وكيل اللاعب بيتي مارتينيز، بالتوقف عن البحث عن عروض للاعب، وأن باب رحيله في يناير مغلق تمامًا، بناءً على رغبة المدير الفني رودي جارسيا.

وقدم بيتي مارتينيز آداءً قويًا أثناء مشاركته مع النصر، في الشوط الثاني من عمر مباراة الديربي أمام الهلال، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (2-2).

وكانت قد انتهت أحداث مباراة النصر والهلال، على ملعب مرسول بارك، في قمة الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي "موسم 2022-2023"، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.