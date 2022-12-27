شكرا لقرائتكم 14 مخالفًا لنظام البيئة في قبضة الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضبطت دوريات الأمن في مناطق مكة المكرمة والشرقية والقصيم وجازان وحائل، 14 مخالفًا لنظام البيئة، 11 مواطنًا، و3 مقيمين من الجنسيات اليمنية والسودانية والميانمارية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 10 مركبات.

وحسب بيان الأمن العام، تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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حملة الداخلية

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.