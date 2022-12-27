شكرا لقرائتكم جهاز التبريد ينقذ حياة مولودة تعاني من اختناق ولادي بنجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكن فريق طبي متخصص بوحدة حديثى الولادة بمستشفى الولادة والأطفال بمنطقة نجران من إنقاذ حياة مولودة تعاني من اختناق ولادي (Birth Asphyxia) خلال الساعات الأولى بعد ولادتها من خلال عملية قيصرية.

اختناق ولادي

وأوضحت صحة نجران بأن والدة الطفلة حضرت إلى المستشفى ولديها حالة ولادة حمل تام وأدخلت لغرفة العمليات وتبين وجود الجنين في وضع الجلوس والأم لديها قيصرية سابقة وكانت في حالة ولادة متقدمة ، وتم التدخل من الفريق الطبي وإجراء عملية قيصرية لإنقاذ حياة المولودة وإجراء الإنعاش اللازم ووضع المولودة على جهاز العلاج بالتبريد (Cooling Therapy)لمدة 72 ساعة طبقاً للبروتوكول العلاجي حيث يتم تبريد المواليد من الدرجة الطبيعية (37 درجة مئوية) إلى مابين 33-34 درجة مئوية خلال الساعات الست الأولى التي تعقب عملية الولادة مباشرة لمدة ثلاثة أيام.

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جهاز التبريد

وأكدت أنَّ هذا الإجراء يتم من خلال وضع جهاز التبريد للرأس فقط أو كامل الجسم عن طريق بطانية مبردة أوتوماتيكيا أو عن طريق وضع أكياس من الماء البارد على جانبي الطفل المصاب، مبينة أنَّه بعد اكتمال عملية التبريد في اليوم الثالث تم إعادة الطفلة تدريجياً لدرجة الحرارة الطبيعية، وانعكس ذلك بشكل إيجابي على تحسن حالة المولودة وعودة وظائف الأعضاء الحيوية ( المخ ، الكبد ، الكلى ) لمسارها الطبيعي وبحمد الله وتوفيقه تقرر خروجها وهي تتمتع بحالة صحية مستقرة.

الجدير بالذكر أنَّ وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بنجران استقبلت 22 حالة لعام 2022 انطبقت عليها تطبيق معايير هذه التقنية وتعد نقلة نوعية لخدمة المواليد بالمنطقة.