شكرا لقرائتكم الرياض الخضراء يبدأ تشجير الأحياء السكنية انطلاقًا من حي العزيزية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن برنامج “الرياض الخضراء” أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، عن بدء أعمال تنفيذ تشجير الأحياء السكنية، أحد المكونات الرئيسية للبرنامج، التي تستهدف زيادة المساحات الخضراء في المدينة.

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أهداف البرنامج

ويستهدف البرنامج تشجير أكثر من 120 حيًا سكنيًا، حيث وُضعت تصاميم لأعمال التشجير تستند لمعايير عالمية تراعي البيئة المحلية، وتشمل تنفيذ حدائق في الأحياء السكنية، وتشجير الشوارع الداخلية، وتنفيذ أرصفة مشجرة وممرات للمشاة، وتشجير محيط المساجد والمدارس، وتشجير مواقف السيارات، كما سيتم تنفيذ حدائق كبرى، وتشجير الأودية وروافدها بمدينة الرياض.

وتبدأ أعمال التشجير في حي العزيزية في 29 ديسمبر 2022م، وسيشهد زراعة 623 ألف شجرة وشجيرة، و54 حديقة، وتشجير 61 مدرسة، و121 مسجدًا، و78 موقعًا لمواقف السيارات، إضافة إلى 176 كم من الطرق والممرات في الحي.

أعمال التشجير

ويصاحب بدء تنفيذ أعمال تشجير الأحياء السكنية، تنفيذ فعالية تهدف إلى توعية سكان الحي ببدء تشجير حيهم وتعريفهم بمراحل ومدة المشروع والأعمال المصاحبة، إضافة إلى بيان التصوّر المستقبلي للحي بعد اكتمال التشجير، وتتضمن الفعالية معرضًا تعريفيًا متنقلًا لتشجير الأحياء السكنية، ومن المقرر أن تبدأ الفعالية من حي العزيزية خلال الفترة من 29 ديسمبر 2022م إلى – 7 يناير 2023م، ثم ينطلق بعدها إلى الأحياء السكنية الموقّع عقود تنفيذها وهي: النسيم الشرقي، والجزيرة، والعريجاء الوسطى، وقرطبة، والغدير، والنخيل.

الرياض الخضراء

يُذكر أن برنامج “الرياض الخضراء” يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، ومبادرة السعودية الخضراء (زراعة 10 مليارات شجرة على مستوى المملكة)، حيث يستهدف الرياض الخضراء زراعة 7,5 ملايين شجرة في مدينة الرياض، وزيادة الغطاء النباتي إلى 9,1% من مساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من 1,7 م2 إلى 28 م2 بما يعادل 16 ضعفًا عمّا هو عليه الآن، ويهدف إلى الارتقاء بالبيئة الحضرية لمدينة الرياض من خلال تشجير الأحياء السكنية، ولضمان استدامة المساحات الخضراء يعمل البرنامج على إنشاء شبكة لريّ المسطحات الخضراء، وإعادة استخدام المياه المعالجة بنسبة 100% بكمية تقدر بمليون متر مكعب يوميًا.