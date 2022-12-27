شكرا لقرائتكم أمطار مصحوبة برياح سطحية نشطة على نجران والشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، مع شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وثار وخباش ويدمة والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

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أمطار على المنطقة الشرقية

كما أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيهًا متقدمًا لأهالي المنطقة الشرقية من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة 8 مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل كلًا من (القيصومة، حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، وقرية العليا”.

وأهابت المديرية العامة بالجميع إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك للسلامة أثناء هطول الأمطار.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها.

ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك (علقان، الظهر، جبل اللوز) كذلك على الأطراف الشمالية من المملكة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.