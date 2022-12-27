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شكرا لقرائتكم مسك الخيرية تعلن عن وظائف لحملة مختلف المؤهلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك” عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:
المسميات الوظيفية:
مدير العلاقات العامة – MarCom
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المسؤوليات
- يعمل مع وحدات الأعمال الاستراتيجية (SBUs) بما في ذلك زيارات الرئيس التنفيذي لفهم احتياجات العلاقات العامة الخاصة بهم.
- يدير وكالات العلاقات العامة بشكل استباقي لتحديد الاتجاهات وتوليد التغطية الإعلامية والتغطية الصحفية والبيانات الصحفية ومحتويات العلاقات العامة الأخرى ذات الصلة.
- يدعم إنشاء مواد اتصال متسقة وعالية الجودة – بما في ذلك البيانات الصحفية والإعلانات الإعلامية والمقالات المنشورة ومنشورات الوسائط الاجتماعية – لضمان اتساق الرسائل بما يتماشى مع استراتيجية مسك.
- ينسق الحملات المحلية لدعم أهداف العمل المختلفة.
- يضمن أن جميع العلاقات العامة والوسائط التي تخرج تتماشى مع إرشادات التسويق والاتصالات الخاصة بـ Misk.
- يضمن أن رسائل العلاقات العامة الرئيسية دقيقة ومتسقة مع رسائل وأنشطة الشركة / الأعمال ذات الصلة.
وظائف أخرى متاحة
- ضابط مشروع أول – ريادة الأعمال
- مدير المشروع – المشاركة المجتمعية
- ضابط المشروع – مهارات مسك
- مدير مشروع أول – ريادة الأعمال
- مسؤول المشروع – PMO
- مدير المشروع – علم البيانات والتحليلات
- ضابط المشروع – القيادة
- مساعد شخصي
- مدير المشروع – مهارات مسك
طريقة التقديم
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم (اضغط هنا).