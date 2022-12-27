السعودية اليوم / مصرع ثلاثة في تحطّم مروحية عسكرية في النيجر



نيامي 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

لقي ثلاثة عسكريين مصرعهم في تحطّم مروحية عسكرية بالنيجر أثناء هبوطها فوق قاعدة للجيش النيجري قرب مطار نيامي الدولي.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع النيجرية أن القتلى هم ضابطان نيجريان ومدرب أجنبي، مبينا أن المروحية "كانت عائدة من رحلة تدريب روتينية" وقد تحطمت أثناء هبوطها في مهبط الطائرات العسكري.

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13:55ت م

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