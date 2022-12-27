السعودية اليوم / سمو نائب أمير نجران يناقش سير العمل في أمانة المنطقة



نجران 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –، بتطوير وتنمية مناطق المملكة كافة، ومن ضمنها منطقة نجران، وتسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية لإنجاز المشروعات الخدمية التي تحقق رفاهية المواطن والمقيم في كل شبر من أرجاء الوطن.

وناقش سموه خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين المنطقة المهندس صالح آل داغش الغامدي، سير العمل في الأمانة وما تقدمه من خدمات للمواطنين في مدينة نجران ومحافظات المنطقة.

وأكد سمو الأمير تركي بن هذلول، ضرورة مضاعفة الجهود لإنجاز المشروعات الجاري تنفيذها، وإذلال العقبات التي قد تتسبب في تأخير أي مشروع تنموي.

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13:55ت م

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