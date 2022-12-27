السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يدشن مبنى فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة



الباحة 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، المبنى الجديد لفرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة، بحضور معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وعدد من مسؤولي الديوان.

وفور وصول سموه أزاح الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح المبنى, وتجول على أقسامه، مستمعاً لشرح مفصل عن مكونات المبنى الذي شُيّد على طريق شهبة بمدينة الباحة بمبلغ إجمالي قُدّر بـ 18,717,411 ريالاً، على مساحة 6286 متر مربع، ويتكون من ثلاثة طوابق، ويضم عدداً من المكاتب التي جُهّزت بأحدث وسائل التقنية لتمكّن الديوان من أداء مهامه الموكلة إليه والأعمال المنوطة به في المنطقة.

ثم تسلم سمو أمير منطقة الباحة في نهاية الجولة هدية تذكارية من رئيس الديوان العام للمحاسبة بهذه المناسبة.

من جانبه أوضح معالي رئيس الديوان الدكتور حسام العنقري في تصريح لوكالة الأنباء

وثمن العنقري رعاية سمو أمير منطقة الباحة وتشريفه حفل تدشين المبنى الجديد، الذي يأتي امتداداً لحرص سموه على دعم أعمال فرع الديوان، واهتمامه بكل ما من شأنه تطوير منظومة الأجهزة الحكومية في المنطقة.

// انتهى //

13:54ت م

0076



الباحة 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، المبنى الجديد لفرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة، بحضور معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وعدد من مسؤولي الديوان.وفور وصول سموه أزاح الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح المبنى, وتجول على أقسامه، مستمعاً لشرح مفصل عن مكونات المبنى الذي شُيّد على طريق شهبة بمدينة الباحة بمبلغ إجمالي قُدّر بـ 18,717,411 ريالاً، على مساحة 6286 متر مربع، ويتكون من ثلاثة طوابق، ويضم عدداً من المكاتب التي جُهّزت بأحدث وسائل التقنية لتمكّن الديوان من أداء مهامه الموكلة إليه والأعمال المنوطة به في المنطقة.ثم تسلم سمو أمير منطقة الباحة في نهاية الجولة هدية تذكارية من رئيس الديوان العام للمحاسبة بهذه المناسبة.من جانبه أوضح معالي رئيس الديوان الدكتور حسام العنقري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية ، أنَّ المبنى الجديد سيكون له الأثر الكبير -بإذن الله- في توفير البيئة المناسبة لمنسوبي فرع الديوان بمنطقة الباحة، لتحقيق إضافة نوعية في إنجازات ونتائج أعمال المراجعة التي يقوم بها الفرع على الجهات المشمولة برقابته، مؤكداً بأن الديوان ماضٍ في خططه التوسعية في سبيل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيّدها الله- وممارسة مهامه المناطة به في الرقابة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، ومراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، والتأكد من حسن استعمالها والمحافظة عليها, حيث بتدشين فرع الباحة تكون جميع مباني الديوان على مستوى المملكة جميعها مباني حكومية افتتحت خلال الأعوام الخمسة الماضية.وثمن العنقري رعاية سمو أمير منطقة الباحة وتشريفه حفل تدشين المبنى الجديد، الذي يأتي امتداداً لحرص سموه على دعم أعمال فرع الديوان، واهتمامه بكل ما من شأنه تطوير منظومة الأجهزة الحكومية في المنطقة.// انتهى //13:54ت م0076

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يدشن مبنى فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.