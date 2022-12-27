السعودية اليوم / سمو نائب أمير نجران يستقبل قائد أمن المنشآت



نجران 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة العميد محمد بن منور المطيري.

واستمع سموّه إلى نبذةٍ عن إنجازات قيادة أمن المنشآت خلال الفترة الماضية، مؤكداً على ضرورة مضاعفة الجهود بما يحققُ التطلعات.

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13:50ت م

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