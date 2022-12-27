السعودية اليوم / مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة يستقبل القنصل البحريني



جدة 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

استقبل مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن بن حمد الحملي، في مكتبه بجدة، اليوم، القنصل العام لدى مملكة البحرين بجدة موسى النعيمي.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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13:46ت م

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