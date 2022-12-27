السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران



نجران 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتساقط البرد، وسيول، مع شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وثار وخباش ويدمة والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً.

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13:23ت م

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