السعودية اليوم / متوفى دماغياً في عسير ينقذ حياة مريضة من فشل كبدي حاد بالرياض



الرياض 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

تمكّن فريق طبي بمستشفى خميس مشيط العام بصحة عسير من الإسهام في إنقاذ حياة مريضة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض – بفضل الله- ، من خلال قيام المستشفى بالإبلاغ عن وجود حالة وفاة دماغية ، بعد تشخيص الحالة كوفاة دماغية حسب القرائن الدماغية ، وتوثيقها وفق الإجراء الوطني المعمول به في المملكة العربية

واستغرقت عملية نقل الكبد قرابة 14 ساعة، مما أسهم – بفضل الله - في إنقاذ حياة المريضة التي كانت تعاني من فشل كبدي حاد وكانت تحت الرعاية الصحية الحرجة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ، وعلى القائمة العاجلة .

// انتهى //

13:01ت م

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الرياض 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واستمكّن فريق طبي بمستشفى خميس مشيط العام بصحة عسير من الإسهام في إنقاذ حياة مريضة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض – بفضل الله- ، من خلال قيام المستشفى بالإبلاغ عن وجود حالة وفاة دماغية ، بعد تشخيص الحالة كوفاة دماغية حسب القرائن الدماغية ، وتوثيقها وفق الإجراء الوطني المعمول به في المملكة العربية السعودية ، والحصول على الموافقة بالتبرع بالأعضاء من ذوي المتوفى دماغياً . حيث تم التنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء ؛ ليصل بعد ذلك فريق طبي مختص إلى منطقة عسير ، بعد أن جرى تجهيز غرفة العمليات والإجراءات الطبية اللازمة التي تضمن نقل الأعضاء بشكل آمن وسليم.واستغرقت عملية نقل الكبد قرابة 14 ساعة، مما أسهم – بفضل الله - في إنقاذ حياة المريضة التي كانت تعاني من فشل كبدي حاد وكانت تحت الرعاية الصحية الحرجة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ، وعلى القائمة العاجلة .// انتهى //13:01ت م0057

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