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إنقاذ عين طفل اخترقها قلم رصاص في جدة

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الرياض - محمد الوسيري - نجح فريق طبي بمستشفى العيون بجدة في إنقاذ عين طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بعد اختراق أداة حادة (قلم رصاص)، تسببت في انفجار في مقلة العين.

تدخل جراحي عاجل

وجرى التعامل مع الحالة على الفور، وعمل جميع الفحوصات الطبية اللازمة التي تستدعي التدخل الجراحي العاجل.

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العملية تكللت بالنجاح

وأوضحت صحة جدة أنه تم إجراء العملية الجراحية و إغلاق التمزق الحاصل في العين وتكللت بالنجاح ولله الحمد، وتوجيه المريض للمتابعة في العيادات الخارجية.

يُذكر أن مستشفى العيون بجدة أجرى (6,159) عملية جراحية خلال الـ(9) أشهر الماضية، في حين بلغ عدد جراحات اليوم الواحد (6,069) عملية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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