اخبار السعوديه

البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف بعدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • أخصائي أول حوكمة المشتريات ومعالجة الشكاوى.
  • أخصائي أول في إدارة الهوية والوصول.
  • أخصائي أول في عمليات الحلول.
  • أخصائي مالي أول في مجال تكنولوجيا المعلومات.
  • أخصائي عمليات الشبكة.
  • أخصائي عمليات الامتثال.
  • أخصائي أول في إدارة الصناديق الاستئمانية.
  • والمزيد …

طريقة التقديم:

وأوضح البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وبدءاً من تاريخ 27 ديسمبر 2022م.

قد يهمّك أيضاً

Img
Img

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا