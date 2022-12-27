السعودية اليوم / رئيس هيئة الخبراء يلتقي وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني



الرياض 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

التقى معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء محمد بن سليمان العجاجي، بوزير شؤون مجلس الوزراء البحريني حمد بن فيصل المالكي، في مقر مركز الدراسات والبحوث القانونية، بحضور معالي مساعد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بدر بن عبدالمحسن بن هداب، ومدير عام المركز المهندس مشاري بن سعود آل عبدالعزيز، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين، والإفادة من التجربة التشريعية

واطّلع وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني، على أبرز أعمال المركز وإنجازاته التي تهدف إلى الإسهام في تطوير البيئة القانونية بالمملكة.

// انتهى //

12:51ت م

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الرياض 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسالتقى معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء محمد بن سليمان العجاجي، بوزير شؤون مجلس الوزراء البحريني حمد بن فيصل المالكي، في مقر مركز الدراسات والبحوث القانونية، بحضور معالي مساعد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بدر بن عبدالمحسن بن هداب، ومدير عام المركز المهندس مشاري بن سعود آل عبدالعزيز، وعدد من المسؤولين من الجانبين.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين، والإفادة من التجربة التشريعية السعودية فيما يتعلق بآلية صدور الأنظمة وطرحها على منصة استطلاع، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.واطّلع وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني، على أبرز أعمال المركز وإنجازاته التي تهدف إلى الإسهام في تطوير البيئة القانونية بالمملكة.// انتهى //12:51ت م0054

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