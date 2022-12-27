السعودية اليوم / الأمانة العامة لمجلس التعاون تقيم حفل تكريم للأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية ورئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة



الرياض 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

أقامت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم, حفل تكريم للأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، ورئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف, وذلك بمقر الأمانة العامة بالرياض.

وأشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون بالجهود المخلصة التي بذلها الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة بن سعيد العبري، خلال توليه مهام منصبه، التي أسهمت بشكل واضح في تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك، وتطوير الأداء للوصول إلى الشكل التكاملي لتعزيز الأهداف السامية للمنظومة المباركة لمجلس التعاون، وتحقيقاً لرؤى وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-.

وأعرب معاليه عن تقديره لتفاني وعطاء المكرمين للارتقاء بالعمل الإداري وإسهاماتهم في تطوير الأداء بمنظومة العمل الخليجي المشترك.

// انتهى //

12:48ت م

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