السعودية اليوم / أمانة جدة : تسوير وبناء 649 أرض فضاء في الطرق الرئيسة ضمن قرار تسوير الأراضي الفضاء



جدة 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

رصدت أمانة محافظة جدة، التزام ملاك 649 قطعة أرض فضاء، بتنفيذ المرحلة الأولى من قرار تسوير الأراضي الفضاء على المحاور والطرق الرئيسة في المحافظة.

وشملت قطع الأراضي، 560 قطعة واقعة ضمن المناطق المستهدفة في المرحلة الأولى، منها تسوير 170 أرضاً، وإصدار رخص بناء لنحو 390 أرضاً، في وقت التزم بتنفيذ القرار ملّاك 89 أرض فضاء واقعة خارج المناطق المستهدفة حالياً، وذلك قبل بدء تنفيذ المرحلة الثانية والمقررة في الأول من مارس 2023م.

وشهدت أعمال الأمانة خلال المرحلة الأولى من تنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء، رصد 770 أرض فضاء واقعة على 11 طريق ومحور رئيس، تتمثل في طرق: "الملك عبدالعزيز، الأندلس - الأمير ماجد بن عبدالعزيز - الأمير محمد بن عبدالعزيز - الملك فهد بن عبدالعزيز – الملك عبدالله بن عبدالعزيز - المدينة المنورة" إضافةً إلى شوارع: "الأمير سلطان بن عبدالعزيز - السلام - صاري - حراء - فلسطين".

يذكر أن أمانة جدة نفذت القرار بعدة خطوات متدرجة، حيث أعلنت أولًا عن المحاور المستهدفة، ومن ثم أطلقت دليل التسوير، مع استمرار أعمال الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك، فيما تهيب بملّاك الأراضي المتبقية الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى، بسرعة الامتثال تفاديًا لإيقاع المخالفات وتطبيق الأنظمة في حقهم.

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12:48ت م

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