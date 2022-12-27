السعودية اليوم / بتوجيه من سمو أمير جازان .. رئيس مركز الشقيق يتفقَّد معابر الأودية والسيول وتصريف مياه الأمطار



الشقيق 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، قامَ رئيس مركز الشقيق أكرم آل سالم اليوم، بجولة تفقدية على المصدات الرملية و معابر السيول والأودية ومواقع تصريف مياه الأمطار في عدد من القرى التابعة للمركز للوقوف على جاهزيتها.

واستمع خلال جولته التي شملت قرى خبت بن جبران، والكنًّة، وخِليِّج، والشعوف، والهجنبة، وجر أبو العشر, مستمعاً لشرح مفصَّل من رئيس البلدية المهندس ناصر عطيف، عن المصدات الرملية و مسارات الأودية التي تصبُّ فيها السيول القادمة من وادي ريم ووادي عرمرم ، ومشاريع درء مخاطر السيول، مشدَّداً على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة، ووضع الخطط الاستباقية ورفع الجاهزية، والاستفادة من التجارب والملحوظات السابقة ومعالجتها، وتكثيف التوعية بمخاطر السيول، ووضع اللوحات والتعليمات التحذيرية على أماكن مرتفعة بمحيط الأودية ومعابرها.

وأكد رئيس المركز - في نهاية جولته-، حرص سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على أهميةَ مراقبة وإزالة التعديات على محارم الأودية أولاً بأول، مشيداً في الوقت ذاته بما تقوم به الجهات من تكامل وتضافر الجهود لحماية الأرواح والممتلكات.

// انتهى //

12:40ت م

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