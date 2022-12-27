السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يستقبل مجلس إدارة جمعية السكر ويكرم الداعمين



الدمام 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية السكر والغدد الصماء عبدالعزيز التركي وأعضاء المجلس .

وثمن سموه ما تقدمه الجمعية من مبادرات تسهم في تقليل نسب الإصابة بالسكري خاصة في ظل ارتفاع معدلات الإصابة به.

وقدم التركي شرحاً لسموه عن جهود الجمعية للتوعية بخطورة انتشار مرض السكري بين أفراد المجتمع وضرورة الابتعاد عن العادات الصحية الخاطئة واتباع نظام غذائي متوازن.

وكرم سمو أمير الشرقية الداعمين وشركاء النجاح، وهم: مؤسسة سليمان صالح العليان ، ومحمد الفرج ، والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون فيليبس

// انتهى //

12:38ت م

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الدمام 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية السكر والغدد الصماء عبدالعزيز التركي وأعضاء المجلس .وثمن سموه ما تقدمه الجمعية من مبادرات تسهم في تقليل نسب الإصابة بالسكري خاصة في ظل ارتفاع معدلات الإصابة به.وقدم التركي شرحاً لسموه عن جهود الجمعية للتوعية بخطورة انتشار مرض السكري بين أفراد المجتمع وضرورة الابتعاد عن العادات الصحية الخاطئة واتباع نظام غذائي متوازن.وكرم سمو أمير الشرقية الداعمين وشركاء النجاح، وهم: مؤسسة سليمان صالح العليان ، ومحمد الفرج ، والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون فيليبس السعودية ، وشركة أجدان للتطوير للعقاري، وشركة الأنصاري القابضة، وشركة الزامل.// انتهى //12:38ت م0049

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