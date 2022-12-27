السعودية اليوم / 30 جراحة عظام أطفال بمستشفى الأمير متعب بسكاكا



سكاكا 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

نجحت وحدة جراحة عظام الأطفال في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا بإجراء 30 جراحة نوعية خلال الثلاث أشهر الماضية.

وأشارت صحة الجوف إلى أنه تم تأسيس وحدة عظام الأطفال في المستشفى و مركز للخلوع الولادية، وقد تم إجراء 30 جراحة نوعية ومعقدة في عظام الأطفال منها الخلوع الولادية، وترميم عظم الحوض الحقي، وترميم الأقدام المخلبية والزورقية الخلقية، وتم إجراء حالات تطويل ونقل الأوتار لمرضى الشلل الدماغي cerebral palsy، وإجراء ترميم الحوض لحالات مرض perthes disease.

كما تم معاينة أكثر من 300 مريض في العيادة الخارجية، واكتشاف 25 حالة خلوع ولادية مبكرة وتم علاجهم تحفظياً عن طريق المشدات وبالتالي تم تجنيبهم العمليات الجراحية, وقد سعت الوحدة جاهدة لتقليل فترة الانتظار من 6 أشهر إلى شهرين كحد أقصى.

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12:37ت م

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